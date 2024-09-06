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Ковачич не поедет в Саудовскую Аравию

Дата публикации: 06-09-2024

Матео Ковачич, права на которого принадлежат «Ман Сити», не покинет английскую команду. Об этом в разговоре с «City Xtra» сообщил Фабрицио Романо.

Ранее СМИ писали, что хавбек может оказаться в «Аль-Насре». Однако Романо подчеркнул, что переговоры по переходу хорвата в саудовскую команду не ведутся. Не исключено, что в январе он может покинуть ряды «горожан», но точно не сейчас.

Состав команды Пепа Гвардиолы Ковачич пополнил в июле 2023 года и обошелся клубу в 29,1 млн евро. Его соглашение с «Сити» действует до июня 2027 года.

В стартовавшем сезоне на счету 30-летнего полузащитника 4 встречи, в которых он стал автором 1 забитого мяча.

Ориентировочный ценник на Ковачича составляет 30 млн евро (Transfermarkt.de).

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