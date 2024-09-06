Названа причина, по которой турецкие клубы отказались подписывать Джикию

Дата публикации: 06-09-2024

Георгий Джикия пока остается без клуба. Соглашение защитника со «Спартаком» истекло минувшим летом. С этого момента он находится в ранге свободного агента.



«Турецкие команды отказались от варианта с Джикией из-за его финансовых запросов. Услуги Георгия были предложены нескольким клубам, представляющим ОАЭ. Футболист хочет зарабатывать порядка 0,8 млн евро, не считая бонусных выплат. Пока переговоров по нему со стороны команд из ОАЭ не было.



В «Динамо» из Махачкалы интересуются Георгием и согласны ждать его до последнего дня трансферного окна, закрывающегося 12-го сентября» - публикует заявление источника, владеющего информацией, ресурс «Sport24».



Рыночный ценник на Джикию равняется 3,5 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).