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«Сити» и «Ливерпуль» поспорят за полузащитника

Дата публикации: 06-09-2024

Летом 2025 года «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» попытаются подписать Адама Уортона, представляющего «Кристал Пэлас».

По информации издания «Daily Mail», оба английских гранда ведут 20-летнего опорника. «Горожане» рассматривают Уортона в качестве сменщика Родри. Испанец в скором времени может завершить выступления на «Этихад Стэдиум», в СМИ все чаще появляется информация о его возможном переходе в «Реал».

Уортон воспитывался в системе «Блэкберна», в основе которого он дебютировал в 2022 году. «Стекольщики» выкупили права на полузащитника в феврале этого года. Сумма трансфера составила 21,1 млн евро.

В сезоне 2024/2025 на счету Уортона 4 встречи за «Кристал Пэлас» (1 ассист). Трудовой договор с футболистом действует до лета 2029 года.

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