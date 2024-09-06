19:17 ()
Свернуть список

Агент Фомина: этим летом интерес был только от «Комо»

Дата публикации: 06-09-2024

Федерико Пасторелло, являющийся агентом Даниила Фомина, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры в Европе, которые были у его клиента минувшим летом.

«Среди европейских клубов Фоминым интересовался лишь «Комо». Других вариантов у нас не было», - публикует заявление Пасторелло ресурс «РБ Спорт».

Фомин является игроком «Динамо», состав которого он пополнил в 2020 году. Срок действия контракта 27-летнего опорного полузащитника с московской командой ограничен следующим летом.

В текущем сезоне в активе Фомина 5 матчей за «Динамо» (1 голевая передача). Рыночный ценник на футболиста составляет 8 000 000 евро («Transfermarkt»).

На счету Фомина 16 встреч за национальную сборную России.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close