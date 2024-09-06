Агент Фомина: этим летом интерес был только от «Комо»

Дата публикации: 06-09-2024

Федерико Пасторелло, являющийся агентом Даниила Фомина, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры в Европе, которые были у его клиента минувшим летом.



«Среди европейских клубов Фоминым интересовался лишь «Комо». Других вариантов у нас не было», - публикует заявление Пасторелло ресурс «РБ Спорт».



Фомин является игроком «Динамо», состав которого он пополнил в 2020 году. Срок действия контракта 27-летнего опорного полузащитника с московской командой ограничен следующим летом.



В текущем сезоне в активе Фомина 5 матчей за «Динамо» (1 голевая передача). Рыночный ценник на футболиста составляет 8 000 000 евро («Transfermarkt»).



На счету Фомина 16 встреч за национальную сборную России.