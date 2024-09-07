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«Ливерпуль» намерен бесплатно подписать основного игрока «Байера» через год

Дата публикации: 07-09-2024

«Ливерпуль» летом 2025 года рассчитывает заключить соглашение с Жонатаном Та, который к тому времени станет свободным агентом. Информацию опубликовал ресурс «TEAMtalk».

Сообщается, что руководству «мерсисайдцев» импонируют игровые качества защитника «Байера». В «Ливерпуле» готовы побороться за него с «Барселоной» и «Баварией», которые также проявляют интерес к Та.

В минувшем сезоне центрбек в составе «Байера» выиграл Бундеслигу и Кубок Германии. Недавно он заявил, что не планирует пролонгировать соглашение с леверкузенской командой, истекающее следующим летом.

В стартовавшем сезоне на счету футболиста 4 игры (без результативных действий). Рыночный ценник на Та равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).

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