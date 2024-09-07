«Ливерпуль» намерен бесплатно подписать основного игрока «Байера» через год

Дата публикации: 07-09-2024

«Ливерпуль» летом 2025 года рассчитывает заключить соглашение с Жонатаном Та, который к тому времени станет свободным агентом. Информацию опубликовал ресурс «TEAMtalk».



Сообщается, что руководству «мерсисайдцев» импонируют игровые качества защитника «Байера». В «Ливерпуле» готовы побороться за него с «Барселоной» и «Баварией», которые также проявляют интерес к Та.



В минувшем сезоне центрбек в составе «Байера» выиграл Бундеслигу и Кубок Германии. Недавно он заявил, что не планирует пролонгировать соглашение с леверкузенской командой, истекающее следующим летом.



В стартовавшем сезоне на счету футболиста 4 игры (без результативных действий). Рыночный ценник на Та равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).