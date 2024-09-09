22:55 ()
Свернуть список

Антон Миранчук подписал контракт со «Сьоном»

Дата публикации: 09-09-2024

В пресс-службе «Сьона» сообщили о подписании трудового договора с Антоном Миранчуком.

Контракт с россиянином будет действовать 2 года. В «Сьоне» Антон ежегодно будет получать 1,2 млн евро. В контракте с Миранчуком присутствует условие по отступным, которые составляют 5,5 млн евро. В швейцарской команде хавбек выбрал себе 10-й номер.

С июля этого года Миранчук пребывает в ранге свободного агента. Ранее он защищал цвета «Локомотива», с которым выиграл РПЛ и Суперкубок России, а также трижды побеждал в Кубке страны.

В прошлом сезоне на счету 28-летнего полузащитника 29 игр в РПЛ (6 забитых мячей, 5 результативных пасов).

Рыночный ценник на полузащитника составляет 6 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close