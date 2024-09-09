Антон Миранчук подписал контракт со «Сьоном»

Дата публикации: 09-09-2024

В пресс-службе «Сьона» сообщили о подписании трудового договора с Антоном Миранчуком.



Контракт с россиянином будет действовать 2 года. В «Сьоне» Антон ежегодно будет получать 1,2 млн евро. В контракте с Миранчуком присутствует условие по отступным, которые составляют 5,5 млн евро. В швейцарской команде хавбек выбрал себе 10-й номер.



С июля этого года Миранчук пребывает в ранге свободного агента. Ранее он защищал цвета «Локомотива», с которым выиграл РПЛ и Суперкубок России, а также трижды побеждал в Кубке страны.



В прошлом сезоне на счету 28-летнего полузащитника 29 игр в РПЛ (6 забитых мячей, 5 результативных пасов).



Рыночный ценник на полузащитника составляет 6 млн евро («Transfermarkt»).