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«Манчестер Юнайтед» нацелился на испанского защитника

Дата публикации: 09-09-2024

Следующим клубом Хуанлу Санчеса может стать «МЮ». Информация появилась на портале «Tribal Football».

«Манкунианцам» интересен трансфер правого защитника «Севильи». Соглашение Санчеса с испанской командой, состав которой он пополнил в июле 2022 года, рассчитано до лета 2026 года. В стартовавшем сезоне в активе футболиста 4 встречи за «нервионцев» (1 забитый мяч, 1 предупреждение).

Ориентировочная стоимость игрока – 15 000 000 евро (согласно «Трансфермаркт»).

Санчес является участником Олимпиады-2024 в составе сборной Испании. На турнире во Франции он принял участие в 4 встречах и отметился 1 забитым мячом. Вместе с национальной командой Хуанлу завоевал золотые медали Олимпиады.

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