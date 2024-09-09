Переговоры «Милана» с Калабрией зашли в тупик

Дата публикации: 09-09-2024

Маттео Моретто утверждает, что ближайшим летом «Милан» может попрощаться с Давидом Калабрией.



Трудовой договор «россонери» с защитником действует до середины 2025 года. В итальянской команде пока не сделали ему конкретного предложения по новому контракту. Вместе с тем стороны начали переговоры несколькими месяцами ранее.



Отмечается, что капитаном итальянского гранда интересуется ряд европейских команд, включая «Галатасарай». С учетом этого по окончании сезона Маттео может уйти из команды бесплатно.



Калабрия обучался футболу в системе «Милана». В нынешнем сезоне в его активе 2 встречи в футболке «россонери», в которых он не отметился результативными действиями.



Рыночный ценник на 27-летнего защитника составляет 13 миллионов евро (Transfermarkt.de).