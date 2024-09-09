Переговоры «Милана» с Калабрией зашли в тупик
Маттео Моретто утверждает, что ближайшим летом «Милан» может попрощаться с Давидом Калабрией.
Трудовой договор «россонери» с защитником действует до середины 2025 года. В итальянской команде пока не сделали ему конкретного предложения по новому контракту. Вместе с тем стороны начали переговоры несколькими месяцами ранее.
Отмечается, что капитаном итальянского гранда интересуется ряд европейских команд, включая «Галатасарай». С учетом этого по окончании сезона Маттео может уйти из команды бесплатно.
Калабрия обучался футболу в системе «Милана». В нынешнем сезоне в его активе 2 встречи в футболке «россонери», в которых он не отметился результативными действиями.
Рыночный ценник на 27-летнего защитника составляет 13 миллионов евро (Transfermarkt.de).