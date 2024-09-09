Агент Уткина сообщил о срыве трансфера полузащитника в «Хатайспор»

Дата публикации: 09-09-2024

Тимофей Бердышев, работающий с Даниилом Уткиным, рассказал, что его клиент мог стать игроком «Хатайспора», но сделка сорвалась. О причинах этого ранее писал ресурс «РБ Спорт». В турецкой команде произошла смена технического директора, после чего переговоры по трансферу прекратились.



«Медосмотр состоялся. Однако затем произошли определенные обстоятельства – у нас не получилось договориться по личному контракту. В итоге решили отказаться от подписания соглашения с «Хатайспором». Пока не думали, что делать дальше», - приводит слова агента Егор Кабак из «Чемпионата».



В 7 играх текущего сезона Уткин сделал 2 ассиста. Соглашение хавбека с «Ростовом» истекает в 2026 году. Ценник на футболиста равняется 6 млн евро («Transfermarkt»).