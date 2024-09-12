Почеттино стал новым главным тренером сборной США

Дата публикации: 12-09-2024

В пресс-службе американской сборной сообщили о назначении Маурисио Почеттино новым наставником команды. Соглашение с 52-летним специалистом будет действовать до конца июля 2026 года.



Ранее Почеттино работал с «Челси», откуда ушел весной 2024 года. «Пенсионеры», возглавляемые им, в 51 игре добыли 27 побед и 10 ничьих.



Примечательно, что у Почеттино еще не было опыта работы с национальными командами. В различные периоды своей карьеры специалист руководил «ПСЖ», «Тоттенхэмом», «Саутгемптоном» и «Эспаньолом».



Сборная США провалила предыдущий крупный турнир. «Звёздно-полосатым» не удалось преодолеть групповую стадию Кубка Америки. Команда, которой руководил Грегг Берхалтер финишировала лишь на 3-й строчке, пропустив вперед Уругвай и Панаму.