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Почеттино стал новым главным тренером сборной США

Дата публикации: 12-09-2024

В пресс-службе американской сборной сообщили о назначении Маурисио Почеттино новым наставником команды. Соглашение с 52-летним специалистом будет действовать до конца июля 2026 года.

Ранее Почеттино работал с «Челси», откуда ушел весной 2024 года. «Пенсионеры», возглавляемые им, в 51 игре добыли 27 побед и 10 ничьих.

Примечательно, что у Почеттино еще не было опыта работы с национальными командами. В различные периоды своей карьеры специалист руководил «ПСЖ», «Тоттенхэмом», «Саутгемптоном» и «Эспаньолом».

Сборная США провалила предыдущий крупный турнир. «Звёздно-полосатым» не удалось преодолеть групповую стадию Кубка Америки. Команда, которой руководил Грегг Берхалтер финишировала лишь на 3-й строчке, пропустив вперед Уругвай и Панаму.

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