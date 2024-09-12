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Гуарирапа станет игроком ЦСКА – раскрыты условия

Дата публикации: 12-09-2024

ЦСКА пополнится Саулем Гуарирапой. Подробности перехода появились в Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Москвичи арендуют форварда у «Сочи» за 0,4 млн евро. Соглашением предусмотрен обязательный выкуп венесуэльца по завершении сезона при условии, что у него будет определенное число игр за «армейцев».

Сообщается, что клубы уже договорились по трансферу. В настоящий момент стороны согласовывают размер выкупа и график оплат.

Ранее СМИ писали, что Гуарирапа в скором времени пройдет медосмотр для московской команды.

В сезоне 2024/2025 в 9 встречах Первой лиги Сауль отметился 1 забитым мячом.

Рыночный ценник на 21-летнего нападающего составляет 1,2 млн евро («Transfermarkt»).

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