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Источник: Монтес прибыл на медосмотр для перехода в «Локомотив»

Дата публикации: 12-09-2024

Сезар Монтес, представляющий испанскую «Альмерию», приехал на медицинское обследование, после которого он должен будет подписать контракт с «Локомотивом». Информацию в своем Telegram-канале опубликовал Иван Карпов.

За переход защитника москвичи заплатят 6 миллионов евро. Зарплата Монтеса в «Локомотиве» составит € 1,4 млн за сезон. Официально о переходе стороны объявят 12-го сентября.

Информация о переговорах между «железнодорожниками» и «Альмерией» ранее появилась на сайте «Чемпионата».

За испанскую команду Монтес выступает с сентября прошлого года. В стартовавшем сезоне в активе 27-летнего центрдефа 1 игра за «красно-белых» (без результативных действий).

Рыночная стоимость мексиканца равняется 3 млн евро («Transfermarkt»).

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