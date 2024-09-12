Кроос запустит собственный футбольный клуб

Дата публикации: 12-09-2024

Экс-хавбек «Реала» собирается организовать новую детскую команду, которая будет базироваться в Мадриде, пишет издание «Marca». Клуб получит название «Тони Кроос».



Сообщается, что у Крооса уже были переговоры с представителями команды «Энсинас де Боадилья» и Федерацией футбола Мадрида.



Цвета «Реала» немец защищал с 2014 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника 48 матчей в футболке «сливочных» (1 забитый мяч, 10 результативных передач). Вместе с «галактикос» он стал победителем ЛЧ 2023/2024.



Заключительную встречу на профессиональном уровне Тони провел на ЧМ-2024. Его команда остановилась на 1/4 финала турнира. Сборная Германии уступила будущему чемпиону – Испании (1:2).