«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой

Дата публикации: 12-09-2024

В пресс-службе «Арсенала» сообщили о пролонгации трудового договора с Микелем Артетой. Сотрудничество с 42-летним специалистом продлено до 2027 года.



У руля «пушкарей» испанец работает с 2019 года. Ранее он был ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити». Лондонцы стали первой командой Микеля, которую он принял в ранге главного тренера.



«Арсеналу», возглавляемому Артетой, удалось победить в Кубке Англии в 2020 году, а также дважды взять Суперкубок страны.



В стартовавшем сезоне «красно-белые» после 3 туров расположились на 4-й позиции в таблице АПЛ. В активе «Арсенала» 7 набранных очков. Отставание от лидирующего «Сити» составляет 2 очка. 15-го сентября «канонирам» предстоит встретиться с «Тоттенхэмом».