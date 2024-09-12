Дзюба стал игроком «Акрона»

Дата публикации: 12-09-2024

Стала известна новая команда Артёма Дзюбы. Форвард, пребывавший в статусе свободного агента, заключил соглашение с «Акроном». Информацией тольяттинская команда поделилась на своем сайте.



Стороны подписали трудовой договор на 1 сезон. В «Акроне» многоопытный футболист выбрал себе 24-й игровой номер.



В прошлом сезоне Дзюба защищал цвета «Локомотива», который покинул минувшим летом в связи с завершением контракта. В сезоне 2023/2024 на счету нападающего 4 забитых мяча и 4 результативных паса в 26 встречах за москвичей.



Рыночный ценник на 36-летнего россиянина равняется 2 млн евро («Transfermarkt»).



«Акрон» после 7 туров находится на 14-й позиции в таблице РПЛ, имея в своем активе 5 очков. В ближайшем поединке, запланированном на 15 сентября, соперником тольяттинцев будут «Химки».