«Локомотив» объявил о переходе Монтеса

Дата публикации: 12-09-2024

В пресс-службе «Локомотива» сообщили о подписании контракта с Сесаром Монтесом, ранее выступавшим за «Альмерию».



В московской команде мексиканец выбрал себе 23-й номер. Трудовой договор с защитником будет действовать до 2029 года.



Состав «Альмерии» Монтес пополнил осенью прошлого года. Сумма трансфера составила 14 млн евро. По данным портала «Transfermarkt», «Локомотиву» его переход обошелся в 6 миллионов в той же валюте.



В этом сезоне 27-летний мексиканец был задействован лишь в 1 игре Сегунды (без результативных действий).



В различные периоды своей карьеры Монтес также защищал цвета «Монтеррея» и «Эспаньола».



«Локомотив» по итогам 7 туров располагается на третьей строчке в таблице РПЛ, имея в своем активе 15 набранных очков.