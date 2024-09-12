16:32 ()
Свернуть список

«Локомотив» объявил о переходе Монтеса

Дата публикации: 12-09-2024

В пресс-службе «Локомотива» сообщили о подписании контракта с Сесаром Монтесом, ранее выступавшим за «Альмерию».

В московской команде мексиканец выбрал себе 23-й номер. Трудовой договор с защитником будет действовать до 2029 года.

Состав «Альмерии» Монтес пополнил осенью прошлого года. Сумма трансфера составила 14 млн евро. По данным портала «Transfermarkt», «Локомотиву» его переход обошелся в 6 миллионов в той же валюте.

В этом сезоне 27-летний мексиканец был задействован лишь в 1 игре Сегунды (без результативных действий).

В различные периоды своей карьеры Монтес также защищал цвета «Монтеррея» и «Эспаньола».

«Локомотив» по итогам 7 туров располагается на третьей строчке в таблице РПЛ, имея в своем активе 15 набранных очков.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close