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Юсупов покинул «Химки»

Дата публикации: 17-09-2024

В Telegram-канале «Химок» появилась информация о расторжении трудового договора с Артуром Юсуповым.

«Выражаем благодарность за сотрудничество. Удачи в будущем и до встречи на поле», - говорится в заявлении клуба.

Стороны пришли к обоюдному соглашению о необходимости расторгнуть трудовой договор. Примечательно, что состав подмосковной команды полузащитник пополнил всего 3 месяца назад, заключив с клубом контракт, рассчитанный на 1 год. В футболке «Химок» Юсупов выходил на поле лишь однажды (кубковая встреча с «Оренбургом»).

Прежним клубом футболиста был «Сочи», который он покинул этим летом в связи с истечением контракта.

Рыночный ценник на 35-летнего полузащитника составляет 0,5 млн евро («Transfermarkt»).

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