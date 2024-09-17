Юсупов покинул «Химки»

Дата публикации: 17-09-2024

В Telegram-канале «Химок» появилась информация о расторжении трудового договора с Артуром Юсуповым.



«Выражаем благодарность за сотрудничество. Удачи в будущем и до встречи на поле», - говорится в заявлении клуба.



Стороны пришли к обоюдному соглашению о необходимости расторгнуть трудовой договор. Примечательно, что состав подмосковной команды полузащитник пополнил всего 3 месяца назад, заключив с клубом контракт, рассчитанный на 1 год. В футболке «Химок» Юсупов выходил на поле лишь однажды (кубковая встреча с «Оренбургом»).



Прежним клубом футболиста был «Сочи», который он покинул этим летом в связи с истечением контракта.



Рыночный ценник на 35-летнего полузащитника составляет 0,5 млн евро («Transfermarkt»).