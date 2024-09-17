«МЮ» усилил интерес к полузащитнику сборной Нидерландов

Дата публикации: 17-09-2024

Состав «Ман Юнайтед» может пополнить хавбек «ПСЖ». Речь идет о Хави Симонсе.



«Team Talk» информирует, что «красные дьяволы» проявляют к нидерландцу предметный интерес. Сам Симонс не рассчитывает на продолжение карьеры в стане действующего чемпиона Франции из-за слишком большой конкуренции, потому по окончании сезона он хочет стать игроком другого клуба.



Ранее СМИ писали, что заполучить 21-летнего футболиста хочет «Бавария». Мюнхенцы планируют побороться за него ближайшим летом.



В текущем сезоне Хави на правах аренды выступает за «РБ Лейпциг». В составе «быков» у него 4 встречи с 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.



Transfermarkt.de оценивает Симонса в 80 млн евро. Трудовые отношения атакующего полузащитника с «Пари Сен-Жермен» действуют до середины 2027 года.