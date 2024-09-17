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Два клуба АПЛ отказались от трансфера Рабио

Дата публикации: 17-09-2024

Адриен Рабио не будет игроком «МЮ» и «Арсенала». «Give me sport» пишет, что английские гранды решили отказаться от подписания полузащитника.

Причиной тому стали финансовые запросы француза. Рабио требовал зарплату порядка 280 000 евро в неделю. Руководство «пушкарей» и «манкунианцев» посчитало данную сумму слишком большой. Помимо этого, Адриен хотел получить подписной бонус, а также комиссию для матери Вероник, представляющей его интересы.

С лета этого года 29-летний хавбек находится в ранге свободного агента после завершения контракта с «Ювентусом».

Ранее от услуг француза также отказались «Челси», «Барселона», «Милан» и «Атлетико».

Рыночный ценник на Рабио составляет 35 миллионов евро («Transfermarkt»).

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