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«Милан» продлит контракт с Меньяном

Дата публикации: 17-09-2024

«Милан» близок к пролонгации сотрудничества с Майком Меньяном. По данным Николо Скиры, переподписание контракта с голкипером состоится в ближайшее время. Новый договор с вратарем будет действовать до 2028 года.

Переговоры между сторонами оказались весьма продуктивными. «Россонери» согласовали с Меньяном детали нового договора. Годовая зарплата вратаря в «Милане» после пролонгации сотрудничества составит 6 млн евро.

Цвета итальянского клуба Меньян защищает с 2021 года. «Милан» выкупил права на футболиста у «Лилля» за 16,4 млн евро.

В сезоне 2024/2025 француз защищал ворота в 4 играх (1 «сухой» матч).

Текущий контракт с Меньяном рассчитан до 2026 года. Рыночный ценник на 29-летнего кипера составляет 38 млн евро («Transfermarkt»).

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