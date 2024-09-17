«Милан» продлит контракт с Меньяном
Дата публикации: 17-09-2024
«Милан» близок к пролонгации сотрудничества с Майком Меньяном. По данным Николо Скиры, переподписание контракта с голкипером состоится в ближайшее время. Новый договор с вратарем будет действовать до 2028 года.
Переговоры между сторонами оказались весьма продуктивными. «Россонери» согласовали с Меньяном детали нового договора. Годовая зарплата вратаря в «Милане» после пролонгации сотрудничества составит 6 млн евро.
Цвета итальянского клуба Меньян защищает с 2021 года. «Милан» выкупил права на футболиста у «Лилля» за 16,4 млн евро.
В сезоне 2024/2025 француз защищал ворота в 4 играх (1 «сухой» матч).
Текущий контракт с Меньяном рассчитан до 2026 года. Рыночный ценник на 29-летнего кипера составляет 38 млн евро («Transfermarkt»).