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«Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией

Дата публикации: 18-09-2024

Джованни Манна, занимающий должность спортивного директора «Наполи», сообщил о намерении клуба пролонгировать сотрудничество с Хвичей Кварацхелией.

«Его соглашение действует еще 3 года. Есть команды, интересующиеся Кварой, но в наших планах продолжить сотрудничество. В клубе начали работу с агентами футболиста над пролонгацией договора», - публикует заявление Манны издание «Sky Sports».

Трудовые отношения Хвичи с неаполитанцами в силе до 2027 года. В стартовавшем сезоне на счету грузинского вингера 5 игр за «Наполи» (2 забитых мяча, 2 голевые передачи).

Рыночный ценник на Кварацхелию составляет 80 000 000 евро («Transfermarkt»).

«Наполи» по итогам 4 туров располагается на 2-й строчке в Серии А, уступая лидирующему «Удинезе» 1 очко.

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