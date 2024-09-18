«Аль-Наср» отправил в отставку главного тренера Каштру

Дата публикации: 18-09-2024

«Аль-Наср» остался без главного тренера. Руководство саудовской команды приняло решение расторгнуть контракт с Луишем Каштру, ранее занимавшим пост наставника клуба.



«В «Аль-Насре» благодарны Луишу и его штабу за самоотдачу, проявленную в последние 14 месяцев. Удачи в будущем», - написала пресс-служба «сине-жёлтых».



У руля команды из Эр-Рияда португалец находился с лета прошлого года. «Аль-Наср», возглавляемый им, в 54 играх сумел добыть 36 побед и 9 ничьих. Старт текущего сезона для клуба получился неудачным.



Ранее ряд источников сообщили, что новым наставником «Аль-Насра» могут назначить Стефано Пиоли, в прошлом сезоне работавшего с «Миланом». Помимо «россонери», 58-летний специалист также возглавлял «Фиорентину», «Интер» и «Лацио».