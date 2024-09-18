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Гризманн может покинуть «Атлетико»

Дата публикации: 18-09-2024

Текущий сезон может стать последним для Антуана Гризманна в составе «Атлетико». Летом 2025 года француз может перебраться в один из клубов MLS. Руководство «матрасников» думает над омоложением команды, в связи с чем в Мадриде рассматривают вариант с завершением сотрудничества с Гризманном.

Вместе с тем Диего Симеоне, возглавляющий «Атлетико», считает форварда одним из ключевых игроков и не хочет расставаться с ним.

На замену Гризманну мадридцы могут подписать Дарвина Нуньеса, принадлежащего «Ливерпулю», или Пауло Дибалу, выступающего за «Рому».

Контракт «Атлетико» с 33-летним нападающим истекает в 2026 году. В сезоне 2024/2025 Антуан забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в 5 играх.

Источник – «Fichajes».

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