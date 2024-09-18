«Бавария» не может убедить Мусиалу продлить контракт

Дата публикации: 18-09-2024

«Баварии» пока не удается договориться с Джамалом Мусиалой о пролонгации контракта. Атакующий хавбек не хочет подписывать с мюнхенцами новое соглашение. Об этом сообщает «Mirror Football».



Подобная ситуация может привести к тому, что футболиста попробуют переманить «МЮ» и «Ман Сити», интересующиеся им.



Мусиала попал в академию «Баварии» в юношеском возрасте. За основу немецкого гранда он дебютировал в 2020 году. В стартовавшем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 4 встречи с 2 голами и 1 результативной передачей.



Действующее соглашение с Мусиалой истекает в середине 2026 года. Ориентировочный ценник на игрока составляет 130 000 000 евро («Transfermarkt»).