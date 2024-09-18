14:40 ()
Свернуть список

«Бавария» не может убедить Мусиалу продлить контракт

Дата публикации: 18-09-2024

«Баварии» пока не удается договориться с Джамалом Мусиалой о пролонгации контракта. Атакующий хавбек не хочет подписывать с мюнхенцами новое соглашение. Об этом сообщает «Mirror Football».

Подобная ситуация может привести к тому, что футболиста попробуют переманить «МЮ» и «Ман Сити», интересующиеся им.

Мусиала попал в академию «Баварии» в юношеском возрасте. За основу немецкого гранда он дебютировал в 2020 году. В стартовавшем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 4 встречи с 2 голами и 1 результативной передачей.

Действующее соглашение с Мусиалой истекает в середине 2026 года. Ориентировочный ценник на игрока составляет 130 000 000 евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close