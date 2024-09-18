Новым главным тренером «Ромы» станет хорват Юрич

Дата публикации: 18-09-2024

По данным Джанлуки Ди Марцио, тренером «Ромы» могут назначить Ивана Юрича. В 2021-2024 годах специалист работал с «Торино».



Римляне неудачно стартовали в сезоне 2024/2025. По итогам 4 туров «джаллоросси» набрали лишь 3 очка, трижды сыграв вничью и 1 раз проиграв. В Серии А римляне расположились на 16-й позиции. Такие результаты не устроили руководство клуба, потому 18-го сентября Даниэле Де Росси, возглавлявший команду с января 2024 года, лишился своего поста.



«Торино» под началом Юрича в минувшем сезоне финишировало на 9-й строчке в Серии А, показав лучший результат под руководством специалиста. В нынешнем сезоне «быки», которых теперь возглавляет Паоло Ваноли, пока идут на пятом месте, имея в своем активе 8 набранных очков.