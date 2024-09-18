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АЕК подтвердил переход экс-форварда «МЮ» Марсьяля

Дата публикации: 18-09-2024

Карьера Антони Марсьяля продолжится в Греции. Подписание трудового договора с форвардом, ранее выступавшим за «МЮ», анонсировали в пресс-службе АЕКа. Информация появилась в социальной сети «Х».

О завершении сотрудничества с «манкунианцами» француз сообщил в мае. Греческой команде форвард достанется бесплатно.

О деталях контракта Марсьяля с АЕКом рассказал Себастьяна Дени. Инсайдер отметил, что стороны заключат соглашение на 3 года. В Греции он будет получать 2,5 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне в активе Антони 19 встреч в футболке «МЮ», в которых он отличился 2 раза и отдал 1 результативную передачу.

Рыночный ценник на 28-летнего нападающего составляет 10 млн евро («Transfermarkt»).

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