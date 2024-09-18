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Стало известно, сколько «Шахтер» просит у «Наполи» за Судакова

Дата публикации: 18-09-2024

«Шахтер» определился с ценой на Георгия Судакова, интерес к которому проявляет «Наполи». Украинцы хотят получить за его трансфер 55-60 млн евро. Информацию в соцсети «X» опубликовал Экрем Конур.

Журналист добавил, что неаполитанцы уже направили «кротам» стартовое предложение по Судакову, оценив хавбека в 40 000 000 евро. Украинскую команду данная сумма не устроила, и предложение было отклонено. В «Шахтере» считают, что выступление полузащитника в ЛЧ позволит клубу получить за него солидное вознаграждение.

В начале года «оранжево-чёрные» пролонгировали соглашение с атакующим полузащитником до конца 2028 года. В 5 играх текущего сезона Судаков отметился 1 забитым мячом и 1 ассистом.

Ценник на хавбека составляет 35 млн евро (по версии экспертов «Transfermarkt»).

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