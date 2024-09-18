«Химки» подписали колумбийского полузащитника

Дата публикации: 18-09-2024

«Химки» пополнились Робертом Мехией. За подмосковную команду опорник будет выступать в рамках арендного соглашения.



«Состав нашей команды пополнил 23-летний хавбек из «Онсе Кальдас». Аренда рассчитана до конца сезона. «Химки» рады приветствовать Роберта. Удачи в играх за «красно-черных», - написала пресс-служба подмосковной команды в соцсети.



Мехия обучался футболу в колумбийском «Депортес Киндио». У полузащитника есть опыт выступления в Европе. Сезон 2022/2023 он провел в аренде в турецком «Гиресунспоре».



В текущей кампании на счету Роберта 25 игр в футболке «Онсе Кальдас» (2 гола). Transfermarkt.de оценивает Мехию в 800 тыс евро.



«Химки» по итогам восьми туров с 6 набранными очками находятся на 14-й строчке в РПЛ.