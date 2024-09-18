Горецка интересен двум клубам АПЛ

Дата публикации: 18-09-2024

Леона Горецку не устраивает его текущее положение в «Баварии», в связи с чем полузащитник может покинуть команду уже ближайшей зимой.



«The Sun» информирует, что футболистом интересуются сразу 2 английских клуба. В своих рядах Горецку хотели бы видеть «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды АПЛ готовы попробовать подписать его в зимнее трансферное окно.



Венсан Компани, возглавивший «Баварию» минувшим летом, не рассчитывает на Горецку. Перед началом сезона хавбеку сообщили о необходимости поиска новой команды, если он хочет регулярно выходить на поле. Однако 29-летний Леон решил не покидать «Альянц Арену».



В сезоне 2024/2025 на счету Горецки всего 10 минут игрового времени (без результативных действий). Его соглашение с «Баварией» истекает в июне 2026 года.