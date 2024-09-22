«Барселона» рассматривает трех форвардов на замену Левандовски

Дата публикации: 22-09-2024

Sport.es информирует, что «Барселона» ищет центрфорварда, который в будущем смог бы заменить Роберта Левандовски. Соглашение с польским игроком рассчитано до 2026 года.



Приоритетом для команды считается Эрлинг Холанд, принадлежащий «Ман Сити». В «Барселоне» считают, что в случае наложения санкций на «горожан» из-за несоблюдения финансовых требований ценник на норвежца удастся значительно снизить. В настоящее время стоимость Холанда равняется 180 млн евро («Transfermarkt»).



Другим кандидатом является Виктор Дьекереш из «Спортинга». Сумма перехода шведа оценивается в 100 000 000 евро. Шведский нападающий также интересен «Арсеналу», «ПСЖ», «Тоттенхэму», «Челси» и «Ливерпулю».



Третьим вариантом является Бенджамин Шешко из «Лейпцига». Словак ранее отказался от перехода в «Арсенал». Ценник на него составляет € 50 млн («Transfermarkt»).