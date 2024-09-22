«Челси» хочет обменять трех игроков на звездного нападающего

Дата публикации: 22-09-2024

«Челси» ищет усиление на позицию центрального нападающего. В летнее межсезонье «пенсионеры» пытались подписать Виктора Осимхена, но сделка не состоялась. Теперь лондонцы переключились на Лаутаро Мартинеса, принадлежащего «Интеру».



«TodoFichajes» сообщает, что «аристократы» планируют предложить миланцам обмен. За Мартинеса «Челси» готов отдать Бенуа Бадьяшиля, Михаила Мудрика и Карни Чуквуэмека.



Аргентинец защищает цвета «Интера» с 2018 года и является одним из ключевых игроков команды. В сезоне 2024/2025 в активе 27-летнего форварда четыре встречи за «нерадзурри» (без результативных действий).



Его соглашение с командой Симоне Индзаги истекает в 2029 году. Ценник на Мартинеса составляет 110 млн евро («Трансфермаркт»).