ЦСКА еще не согласовал контракт с Пьяничем

Дата публикации: 22-09-2024

ЦСКА продолжает переговоры с Миралемом Пьяничем. Стороны обсуждают контракт по системе «1+1». Переговоры находятся в активной стадии.



Сообщается, что в московской команде не намерены платить боснийскому полузащитнику больше, чем получают лидеры «армейцев», потому пытаются договориться о снижении его финансовых запросов. Если стороны достигнут соглашения по данному вопросу, то уже 24-го или 25-го сентября о переходе может быть объявлено официально.



Ранее ряд источников сообщали, что зарплата Пьянича в ЦСКА составит 2 000 000 евро.



Напомним, босниец, известный по выступлениям за «Барселону», «Ювентус» и «Рому», находится в ранге свободного агента. Последним местом работы 34-летнего Миралема был футбольный клуб «Шарджа» из ОАЭ, который он покинул минувшим летом.



Источник – «Sport24».