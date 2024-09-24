Тер Штеген выбыл на долгий срок из-за травмы

Дата публикации: 24-09-2024

«Барселона» не сможет рассчитывать на Марка-Андре тер Штегена в течение длительного периода. 23-го сентября вратарю каталонцев проведут операцию после повреждения колена. Информация появилась в аккаунте «сине-гранатовых» в социальной сети «Х».



Накануне «Барселона» разгромила «Вильярреал» (5:1), сохранив лидерство в Ла Лиге. Матч был омрачен травмой тер Штегена. В конце первого тайма его пришлось уносить с поля на носилках. Место в воротах каталонцев занял Иньяки Пенья.



После углубленного медицинского обследования у немца обнаружили разрыв подколенного сухожилия на правом колене, из-за которого ему придется пропустить порядка 8 месяцев.



В сезоне 2024/2025 тер Штеген защищал ворота «Барселоны» в 7 играх (1 «сухой» матч).