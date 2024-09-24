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Игнашевич может возглавить «Пари НН» в случае увольнения Илича

Дата публикации: 24-09-2024

Экс-наставника «Балтики» могут назначить новым тренером «Пари НН». Если нижегородцы расторгнут соглашение с Сашей Иличем, то именно Сергей Игнашевич будет основным кандидатом на его место. Об этом пишет «Евро-Футбол».

«Пари НН» заключил трудовой договор с Иличем весной этого года после того, как в отставку был отправлен Сергей Юран. В прошлом сезоне команда финишировала в зоне стыков, но смогла отстоять место в РПЛ.

В стартовавшем сезоне «Пари НН» по итогам 9 туров имеет 7 очков и располагается на 12-й строчке в таблице чемпионата России.

Игнашевич в прошлом сезоне работал с «Балтикой», которой не удалось сохранить прописку в Премьер-лиге. Минувшим летом специалист завершил сотрудничество с калининградцами и сейчас без работы.

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