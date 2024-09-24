«Marca» узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

Дата публикации: 24-09-2024

СМИ узнали имя будущего обладателя «Золотого мяча». «Marca» утверждает, что в этом году престижная награда достанется Винисиусу из «Реала». Бразильца уже оповестили о том, что приз вручат именно ему.



Минувший сезон для Винисиуса получился очень удачным. Вингер вместе с «галактикос» выиграл ЛЧ, став лучшим футболистом турнира. Помимо этого, он победил в Ла Лиге, Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА.



В текущей кампании на счету 24-летнего бразильца три забитых мяча и пять ассистов в восьми играх за «сливочных».



«Золотым мячом» награждают лучшего футболиста мира, начиная с 1956 года. В прошлом году его обладателем стал Месси. Это награждение для церемонии будет знаковым, поскольку впервые за 21 год в числе соискателей приза нет ни Роналду, ни Месси.