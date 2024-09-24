14:44 ()
Свернуть список

«Marca» узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

Дата публикации: 24-09-2024

СМИ узнали имя будущего обладателя «Золотого мяча». «Marca» утверждает, что в этом году престижная награда достанется Винисиусу из «Реала». Бразильца уже оповестили о том, что приз вручат именно ему.

Минувший сезон для Винисиуса получился очень удачным. Вингер вместе с «галактикос» выиграл ЛЧ, став лучшим футболистом турнира. Помимо этого, он победил в Ла Лиге, Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА.

В текущей кампании на счету 24-летнего бразильца три забитых мяча и пять ассистов в восьми играх за «сливочных».

«Золотым мячом» награждают лучшего футболиста мира, начиная с 1956 года. В прошлом году его обладателем стал Месси. Это награждение для церемонии будет знаковым, поскольку впервые за 21 год в числе соискателей приза нет ни Роналду, ни Месси.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close