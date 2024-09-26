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В Испании узнали о планах Месси завершить карьеру на родине

Дата публикации: 26-09-2024

«El Nacional» информирует о намерении Лионеля Месси провести последние годы своей карьеры в Аргентине. В 2025 году он планирует перебраться в местный «Ньюэллс Олд Бойз». За данную команду Лео играл в 1994-2000 годах на уровне «молодежки».

Трудовые отношения Месси с «Интер Майами», цвета которого он защищает в настоящий момент, истекают в декабре 2025 года.

Сообщается, что аргентинец серьезно думает над переходом в «Ньюэллс Олд Бойз» по завершении соглашения с клубом из МЛС, поскольку именно в аргентинской команде он хочет закончить карьеру.

В текущем сезоне в активе 37-летнего форварда 14 забитых мячей и 10 ассистов в 15 играх за «Интер Майами».

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