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Доннарумма вернулся в общую группу «ПСЖ»

Дата публикации: 26-09-2024

Джанлуиджи Доннарумма оправился после полученной травмы и вернулся к тренировкам. Информацией поделилось издание «RMC Sport».

Сменщиком итальянца в «ПСЖ» является Матвей Сафонов, который защищал ворота клуба в 2 последних играх. В матче ЛЧ ему удалось отразить все удары соперника, а во встрече Лиги 1 россиянин пропустил 1 мяч от «Реймса».

В активе Доннаруммы в текущем сезоне 4 игры в футболке «Пари Сен-Жермен» (1 «сухой» матч и 3 пропущенных гола). Действующий договор 25-летнего итальянца с парижской командой рассчитан до лета 2026 года. Рыночный ценник на голкипера составляет 40 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).

Состав «ПСЖ» Доннарумма пополнил в 2021 году по окончании контракта с «Миланом».

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