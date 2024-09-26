ЦСКА объявил о переходе экс-хавбека «Ювентуса» и «Барселоны» Пьянича

Дата публикации: 26-09-2024

Переход Миралема Пьянича в ЦСКА официально оформлен. Об этом сообщила пресс-служба «армейцев». Состав московской команды босниец пополнил в ранге свободного агента. В новом клубе полузащитник выбрал себе 15-й номер.



Ранее ряд источников писали, что с полузащитником будет заключено соглашение на 1 год с возможностью пролонгации до лета 2026 года. В ЦСКА Пьянич будет ежегодно получать 1 млн евро.



В различные периоды своей карьеры босниец защищал цвета «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны». Последней командой Пьянича был «Шарджи», представляющий ОАЭ.



Ориентировочная стоимость 34-летнего хавбека – € 3 млн (согласно сведениям «Transfermarkt»).



В мае этого года Миралем объявил о завершении выступлений за сборную Боснии и Герцеговины.