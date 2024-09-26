«МЮ» готов избавиться от двух полузащитников

Дата публикации: 26-09-2024

«Transfer News Live», ссылаясь на «TEAMtalk», пишет, что «Ман Юнайтед» планирует чистку состава. «Красные дьяволы» намерены расстаться с несколькими полузащитниками. Зимой команда может отказаться от услуг Каземиро и Кристиана Эриксена.



Датчанин связан контрактом с «Юнайтед» до следующего лета. Соглашение с бразильцем истекает в 2026 году.



В нынешнем сезоне на счету Эриксена 5 встреч в составе «манкунианцев» (3 забитых мяча, 1 ассист). Трансферный ценник на 32-летнего игрока составляет 8 миллионов евро (Transfermarkt.de).



В сезоне 2024/25 в активе Каземиро 6 матчей (без результативных действий). Рыночная стоимость 32-летнего бразильца равняется 20 млн евро.