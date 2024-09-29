02:24 ()
Свернуть список

Нойер ответил, вернется ли в сборную Германии после травмы тер Штегена

Дата публикации: 29-09-2024

Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную в связи с повреждением Марка-Андре тер Штегена, который выбыл на длительный срок. Вратарь «Баварии» отметил, что вновь выступать за национальную команду он не планирует, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

«В сборной по меньшей мере два отличных голкипера – Нюбель и Бауманн. Помимо них, есть еще Лено и Трапп. Последний сейчас не играет из-за травмы. Не стоит волноваться», - приводит слова Нойера ресурс «Bayern & Germany».

Ранее 38-летний Нойер заявил о завершении выступлений за «бундестим», решив сосредоточиться на игре за «Баварию». Его контракт с мюнхенцами истекает в 2025 году.

В этом сезоне Нойер защищал ворота «Баварии» в 6 матчах (3 «сухих» игры).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close