Нойер ответил, вернется ли в сборную Германии после травмы тер Штегена

Дата публикации: 29-09-2024

Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную в связи с повреждением Марка-Андре тер Штегена, который выбыл на длительный срок. Вратарь «Баварии» отметил, что вновь выступать за национальную команду он не планирует, несмотря на сложившиеся обстоятельства.



«В сборной по меньшей мере два отличных голкипера – Нюбель и Бауманн. Помимо них, есть еще Лено и Трапп. Последний сейчас не играет из-за травмы. Не стоит волноваться», - приводит слова Нойера ресурс «Bayern & Germany».



Ранее 38-летний Нойер заявил о завершении выступлений за «бундестим», решив сосредоточиться на игре за «Баварию». Его контракт с мюнхенцами истекает в 2025 году.



В этом сезоне Нойер защищал ворота «Баварии» в 6 матчах (3 «сухих» игры).