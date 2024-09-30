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Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Дата публикации: 30-09-2024

Антуан Гризманн сообщил о том, что больше не будет выступать за сборную Франции.

«С сердцем, переполненным воспоминаниями, я завершаю данный этап своей жизни. Хочу поблагодарить за уникальное 3-цветное приключение. До новых встреч», - написал форвард в социальной сети.

В играх за Францию Гризманн впервые появился на поле весной 2014 года. Всего на счету 33-летнего нападающего 137 встреч (44 забитых мяча). Вместе с национальной командой он победил на ЧМ-2018, проходившем в России. Также Гризманн, будучи игроком сборной, стал обладателем главного приза Лиги наций-2021.

Контракт Антуана с «матрасниками» истекает в 2026 году. В этом сезоне на счету Гризманна 9 матчей за мадридцев (3 забитых гола, 4 ассиста).

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