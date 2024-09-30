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Дембеле не сыграет в матче с «Арсеналом» в ЛЧ из-за конфликта с Энрике

Дата публикации: 30-09-2024

Усмана Дембеле не будет в заявке «ПСЖ» на игру против «Арсенала» в рамках ЛЧ. Луис Энрике, возглавляющий команду, решил отказаться от услуг вингера на этот матч. Информацию опубликовало издание «L'Équipe».

Сообщается, что у наставника парижан после встречи с «Ренном», состоявшейся 27-го сентября, случился конфликт с футболистом. В результате Энрике решил, что в Лондон на игру с «Арсеналом» Дембеле не полетит.

Трудовые отношения 27-летнего француза с «Пари Сен-Жермен» рассчитаны до середины 2028 года. В сезоне 2024/2025 в активе футболиста 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 7 поединках за «красно-синих».

Ориентировочный ценник на Дембеле равняется 60 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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