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«МЮ» не будет спешить с увольнением тен Хага. В клубе доверяют специалисту

Дата публикации: 30-09-2024

«The Telegraph» пишет, что в «Манчестер Юнайтед» полностью доверяют методам работы Эрика тен Хага и не собираются увольнять тренера в ближайшее время.

Игра «манкунианцев» в этом сезоне вызывает много вопросов. Накануне подопечные тен Хага были разгромлены «Тоттенхэмом» (0:3). Несмотря на это, разрывать трудовые отношения со специалистом в клубе не планируют. Боссы «Юнайтед» готовы дать нидерландцу время реабилитироваться. Он должен исправить ситуацию в играх с «Порту» и «Астон Виллой».

У руля «красных дьяволов» тен Хаг находится с лета 2022 года. Будучи наставником английского клуба, он добился победы в Кубке Англии и Кубке английской Лиги.

В нынешнем сезоне подопечные нидерландца по итогам шести туров находятся на 12-м месте с 7 набранными очками.

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