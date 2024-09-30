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Неймар решил покинуть «Аль-Хиляль» и выбрал новый клуб

Дата публикации: 30-09-2024

Карьера Неймара может продолжиться на родине. «Fichajes» утверждает, что вингер хочет покинуть Саудовскую Аравию и перебраться в «Сантос».

Бразилец не планирует пролонгировать трудовое соглашение с «Аль-Хилялем». Таким образом, летом 2025 года он станет свободным агентом и сможет перейти в «Сантос» бесплатно. Именно в этой команде Неймар начинал свою карьеру, после чего перебрался в «Барселону».

Состав «Аль-Хиляля» бразилец пополнил летом 2023 года. Его переход обошелся клубу из Эр-Рияда в 90 000 000 евро. Примечательно, что в составе «Аль-Хиляля» Неймар провел всего 5 встреч (1 забитый мяч, 3 голевые передачи), после чего получил травму и больше не играл. В настоящий момент он продолжает восстанавливаться.

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