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«Челси» поборется с «Арсеналом» и «Реалом» за бразильского защитника

Дата публикации: 01-10-2024

«Челси» намерен поспорить с «Реалом» и «Арсеналом» за футболиста «Палмейраса». «The Athletic» утверждает, что внимание грандов привлек Витор Рейс. При этом официальных предложений от данных команд «Палмейрас», владеющий правами на 18-летнего центрбека, пока не получал.

Информация о размере компенсации, которую бразильцы планируют получить за Рейса, не раскрывается. Ранее «Челси» купил у «Палмейраса» Виллиана Эстевао. Трансфер вингера обошелся «пенсионерам» в сумму около 40 млн евро, включая бонусные выплаты.

С «Палмейрасом» Рейса связывает трудовой договор до конца 2028 года. В этом сезоне в активе защитника 26 встреч (2 гола). Ориентировочная стоимость бразильца – 10 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).

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