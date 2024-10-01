09:56 ()
Свернуть список

Иньеста принял решение о завершении карьеры

Дата публикации: 01-10-2024

Андрес Иньеста, известный по выступлениям за «Барселону», завершил карьеру футболиста. Информацию опубликовало издание «Relevo». Сообщается, что с официальным заявлением легендарный испанец намерен выступить 8-го октября.

Иньеста уже анонсировал предстоящее событие роликом, который разместил в социальной сети. В нем художник изображает портрет футболиста в форме «Барселоны», на которой нарисован перевернутый 8-й номер, символизирующий бесконечность, с надписью: «В будущее. 8-го октября».

Цвета «сине-гранатовых» хавбек защищал в 2002-2018 годах, после чего перебрался в «Виссел Кобе». С августа 2023 года он играл в составе «Эмирейтс» из ОАЭ.

За сборную Испании Иньеста провел 131 игру (14 забитых мячей).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close