Иньеста принял решение о завершении карьеры

Дата публикации: 01-10-2024

Андрес Иньеста, известный по выступлениям за «Барселону», завершил карьеру футболиста. Информацию опубликовало издание «Relevo». Сообщается, что с официальным заявлением легендарный испанец намерен выступить 8-го октября.



Иньеста уже анонсировал предстоящее событие роликом, который разместил в социальной сети. В нем художник изображает портрет футболиста в форме «Барселоны», на которой нарисован перевернутый 8-й номер, символизирующий бесконечность, с надписью: «В будущее. 8-го октября».



Цвета «сине-гранатовых» хавбек защищал в 2002-2018 годах, после чего перебрался в «Виссел Кобе». С августа 2023 года он играл в составе «Эмирейтс» из ОАЭ.



За сборную Испании Иньеста провел 131 игру (14 забитых мячей).