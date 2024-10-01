«Барселона» летом может усилиться нападающим из Лиги 1

Дата публикации: 01-10-2024

«Sport» пишет, что в летнее межсезонье состав «Барселоны» может пополнить нападающий «Лилля». Каталонцы продолжают наблюдать за Джонатаном Дэвидом, соглашение которого с французской командой рассчитано до завершения сезона 2024/2025. Летом канадца можно будет подписать бесплатно в статусе свободного агента.



Соглашение Роберта Левандовски с «Барселоной» действует до июня 2025 года. Дэвида в каталонском клубе рассматривают в качестве сменщика поляка. Канадец летом надеется перейти в более статусную команду.



Среди претендентов на центрфорварда также значатся клубы из АПЛ.



В нынешнем сезоне канадец в 11 встречах за «Лилль» отличился 7 раз и отдал 2 результативных паса. Transfermarkt.de оценивает Дэвида в 50 000 000 евро.