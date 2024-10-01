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«Реал» готов продать своего опорника в «Ливерпуль»

Дата публикации: 01-10-2024

В «Реале» готовы отпустить Орельена Тчуамени, на которого претендует «Ливерпуль». Об этом сообщает ресурс «Fichajes». Подчеркивается, что англичане могут выделить на эту сделку порядка € 75 млн.

Тчуамени обучался футболу в академии «Бордо». Состав «Реала» француз пополнил в 2022 году, перебравшись из «Монако». Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Примечательно, что «Ливерпуль» пытался подписать Тчуамени еще тогда, но Орельен сделал выбор в пользу мадридской команды.

В сезоне 2024/2025 в активе 24-летнего полузащитника 9 встреч за «галактикос» (без результативных действий).

Тчуамени связан контрактными обязательствами с «Реалом» до середины 2028 года. Авторитетный интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает опорника в 100 млн евро.

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