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Неймар может вернуться в «Барселону» следующим летом

Дата публикации: 03-10-2024

Неймар, права на которого принадлежат «Аль-Хилялю», по окончании текущего сезона может стать игроком «Барселоны». Бразилец интересен каталонцам. В их шорт-листе он идет на второй позиции. Информация об этом появилась на ресурсе Sport.es.

Приоритетом для «сине-гранатовых» является Эрлинг Холанд, представляющий «Ман Сити». Однако заполучить нападающего будет крайне тяжело. Если его переход не состоится, то руководители «Барсы» попытаются подписать Неймара. Соглашение 32-летнего бразильца с «Аль-Хилялем» истекает ближайшим летом, поэтому подписать его можно будет бесплатно, что особенно привлекает «сине-гранатовых».

Для Неймара очень важно сыграть на ЧМ-2026. Выступление за каталонский клуб позволит набрать ему игровые кондиции, достаточные для попадания в сборную Бразилии.

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