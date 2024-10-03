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Агент: Пиняеву делали приличные предложения из Италии, Испании и Германии – «Локо» отказал

Дата публикации: 03-10-2024

Паулу Барбоза сообщил, что минувшим летом Сергей Пиняев мог сменить команду. Агент отметил, что у него были неплохие предложения от итальянских, немецких и испанских клубов, но «Локомотив», владеющий правами на полузащитника, заблокировал трансфер.

«У меня есть информация, что по Пиняеву имелось несколько предложений, но в «Локомотиве» решили не продавать его летом. Я не готов раскрыть суммы, но предложения были достойные. Не следует недооценивать РПЛ и молодых футболистов, выступающих сейчас за сборную России. За ними смотрят. Называть команды не буду, но могу сказать, что они представляют Италию, Германию и Испанию. Один из этих клубов в настоящий момент выступает в еврокубках», - публикует заявление Барбозы ресурс «Metaratings».

Ранее сообщалось, что заполучить Пиняева хотели «Спартак» и «Зенит».

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